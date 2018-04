Tufão Megi aproxima-se da costa nordeste das Filipinas

Os meteorologistas esperam que a tormenta atinja a província de Cagayan na manhã de segunda-feira (horário local). A velocidade dos ventos da tempestade faz com que Megi seja o tufão mais forte a ameaçar o país em quatro anos. Em 2006, uma tempestade com ventos de 250 quilômetros por horas provocou deslizamentos de terra na encosta de um vulcão que soterraram vilas inteiras, matando cerca de 1.000 pessoas.

Milhares de militares da reserva e voluntários estão de sobreaviso, além de helicópteros - dentre eles seis Chinooks emprestados pelas tropas norte-americanas que realizam exercícios de guerra com soldados filipinos nas proximidades de Manila - informou Benito Ramos, responsável pela área de desastres do país.

Barcos de resgate e milhares de pacotes de comida já foram transferidos para as proximidades de regiões vulneráveis. Escolas próximas às áreas por onde o tufão pode passar serão fechadas. As informações são da Associated Press.