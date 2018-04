Tufão Megi toca a terra nas Filipinas

MANILA, FILIPINAS - O super tufão Megi voltou na segunda-feira, 18, mais forte em todos os anos no norte das Filipinas, com grandes ondas, chuvas fortes e ventos ferozes que derrubaram postes de eletricidade e provocaram um afogamento de um homem.

Milhares de pessoas buscaram refúgio e as autoridades advertiram aos milhões de moradores e aos produtores de arroz da região de que a trajetória do tufão poderá danificar seus cultivos, moradias e redes elétricas.

Um homem que resgatava seu búfalo, escorregou, caiu em um rio e provavelmente se afogou, disse Bonifacio Cuarteros, funcionário da oficina de manejo de desastres da província de Cagayán.

Megi tem ventos de 225 km por hora e rajadas de 260 km quando tocou a terra nesta segunda-feira ao meio dia na Baía de Palanan, na província de Isabela. Estava perdendo seu poder ao chocar com as montanhas de Luzón, a principal ilha no norte do arquipélago.

Com seu vento feroz e precipitações de 50 milímetros por hora, Megi foi o tufão mais poderoso que golpeou as Filipinas em quatro anos, disseram os meteorologistas do governo.

As zonas devastadas pelas inundações na China e Vietnã também se preparavam para receber mais chuvas do tufão de grande alcance.

Era esperado que Megi fosse para as próximas horas para o sul da China, país que havia ordenado a evacuação de mais de 100 mil pessoas de suas aldeias, devido as inundações anteriores, segundo a Administração Meteorológica da China.

Na costa central do Vietnã, onde 21 pessoas morreram por causa das inundações, também se esperava por outra investida do tufão.