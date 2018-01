Tufão Milenyo provoca inundações na capital das Filipinas O olho do tufão Milenyo, que na quarta-feira chegou ao leste das Filipinas, atingiu Manila por volta de 12h (1h de Brasília), com intensas chuvas e ventos fortes, que derrubaram árvores, painéis e outras estruturas, além de inundar várias regiões da cidade. Pelo menos cinco pessoas morreram. Foi o primeiro tufão a afetar a capital filipina desde 1995. O aeroporto internacional de Manila foi fechado e todos os vôos cancelados. Os prédios públicos e os colégios de Manila estão fechados, e o transporte marítimo também não funciona. O serviço de imprensa do aeroporto internacional Naia anunciou o cancelamento de todos os vôos desta quinta-feira. O arquipélago filipino foi a região mais afetada na quarta-feira pelo tufão. Numa localidade remota, duas pessoas morreram vítimas de inundações. O país é atingido a cada ano por 15 a 20 ciclones durante a estação das chuvas, que vai de maio a novembro. O tufão mais devastador das últimas décadas nas Filipinas foi o Thelma, que matou 5.100 pessoas em novembro de 1991.