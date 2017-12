Tufão nas Filipinas pode ter deixado até mil mortos O presidente da Cruz Vermelha nas Filipinas, Richard Gordon, afirmou neste domingo que não descarta a possibilidade de o tufão Durian ter deixado mais de mil mortos em sua passagem pelo leste do arquipélago. "Calculamos que o número de vítimas poderia chegar a mil, talvez mais", indicou Gordon à imprensa local. Segundo os números da organização humanitária, já são 406 os mortos, enquanto 309 pessoas ainda permanecem desaparecidas. A maioria das vítimas fatais foi registrada em Albay, 350 quilômetros ao sudeste de Manila, e onde na quinta-feira passada um desmoronamento de terra misturado a cinzas do vulcão Mayon soterrou pelo menos dez povoados. Com o aumento do número de mortos, a presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, declarou um estado de calamidade nacional, o que permitirá ao governo desembolsar fundos de maneira mais rápida para financiar as operações de resgate e a recuperação das áreas atingidas pelo tufão. Um total de US$ 20,13 milhões foi destinado para a assistência humanitária e a reabilitação de várias províncias ao leste do país devastadas pelo Durian, o quarto tufão a castigar o país nos últimos três meses. Estima-se que cerca de 800 mil pessoas tenham ficado desabrigadas após a passagem do tufão.