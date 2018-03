Tufão obriga Vietnã a retirar meio milhão do litoral

As autoridades do Vietnã decidiram evacuar cerca de meio milhão de pessoas da região central do país por causa da chegada do tufão Lekima, que deve tocar a terra nesta quarta-feira com ventos sustentados de 120 km/h. O alerta de evacuação de todas as pessoas que vivem junto ao mar para lugares elevados afeta às províncias de Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh e Quang Binh, informou o diretor do Departamento Central de Inundações e Tempestades do Vietnã, Nguyen The Luong. Em Nghe An, onde os meteorologistas calcularam que passará o olho do furacão, os planos de evacuação incluem cerca de 160 mil pessoas. "O Exército enviou 800 soldados para que colaborem com as autoridades locais na evacuação. A população está usando suas próprias motos e bicicletas, e inclusive vão caminhando, para os refúgios", disse Ha Huy Thong, do Departamento de Inundações e Tempestades de Nghe An. "As autoridades estão acumulando alimentos e água para eles", acrescentou o funcionário. O Centro Nacional de Prognóstico Hidrometeorológico informou que o tufão, que causou a morte de 12 pessoas nas Filipinas, avança a uma velocidade de 15 km/h em direção ao país. 86 pessoas morreram em inundações e tempestades ocorridas no Vietnã neste ano, número que em 2006 superou as 600, segundo dados oficiais. China O tufão Lekima avança em direção ao Vietnã após passar pela província chinesa de Hainan (ilha ao sul), onde mais de 225 mil pessoas tiveram que ser evacuadas nesta madrugada, informou a agência oficial Xinhua. Após tocar a terra, o tufão derivou em uma "forte tempestade Tropical". Cerca de 225 mil pessoas foram evacuadas e 20 mil embarcações se refugiaram em portos. As eclusas de embarque de 17 represas na ilha foram abertas para evacuar a água retida e evitar possíveis inundações com a chegada do tufão, que em sua passagem pelas Filipinas ainda era uma depressão tropical.