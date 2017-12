Tufão Prapiroon faz cinco mortos na China Cinco pessoas morreram em várias cidades da província de Cantão, no sul da China, vítimas do tufão Prapiroon, que chegou na quinta-feira à costa chinesa. Seus efeitos foram sentidos no leste e no centro do país, informou nesta sexta-feira a televisão estatal. As cinco pessoas morreram na queda de suas casas, disse a fonte. O Prapiroon ("Deus da Chuva" em tailandês) perdeu a força e se transformou em tempestade tropical. Mesmo assim, os fortes ventos e as chuvas que o fenômeno provoca atingiram as províncias de Hunan e Hubei, no centro do país, e a de Jiangxi, no leste. As ruas de várias cidades ficaram totalmente alagadas, como mostraram imagens da Televisão Central da China (CCTV). "Caíram pedras de granizo do tamanho de uma mão fechada. Nunca vi coisa assim em toda a minha vida", disse à rede de TV um plantador de tabaco de Hunan. Segundo os serviços meteorológicos, o Prapiroon segue em direção à região autônoma de Guangxi, no sul, em cuja costa mais de 100 pescadores estão presos entre fortes ondas. O sexto tufão que chega este ano à China não será o último, segundo os meteorologistas. Ele já obrigou a remoção de mais de 400 mil pessoas no litoral sul.