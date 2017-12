Tufão Prapiroon mata pelo menos 48 pessoas na China O número de mortes provocadas pela passagem do tufão Prapiroon - agora rebaixado para tempestade tropical - na China sobe para pelo menos 48 pessoas, com 15 desaparecidos, segundo informações da agência de notícias oficial Xinhua News. A maioria das mortes ocorreu na povoada província de Guangdong, onde Prapiroon atingiu terra firme na quinta-feira, e nas vizinhanças da região de Guangxi. A agência de notícias chinesa não deu detalhes sobre como ocorreram as últimas mortes, mas informes anteriores diziam que as pessoas foram vítimas de deslizamentos de terra e queda de muros e outdoors. O tufão já forçou a evacuação de cerca de 530 mil pessoas das regiões afetadas, segundo a Xinhua News.