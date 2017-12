Tufão provoca morte e destruição no Japão Pelo menos uma pessoa morreu, seis estão desaparecidas e outras 15 ficaram feridas na passagem do tufão Tokage pelo sul do Japão nesta quarta-feira. O Tokage (?lagartixa?, em japonês) chegou à ilha de Shikoku ao meio-dia (hora local) com ventos de 144 km/h. É o oitavo tufão a atingir o país este ano. A chuva forte interrompeu o tráfego aéreo, fez com que milhares de pessoas abandonassem as casas e deixou algumas áreas sem energia elétrica. Rios transbordaram e 16 avalanches foram registradas.