Tufão Saomai já deixou 114 mortes na China O número de mortos no sul da China após a passagem do tufão Saomai, o mais potente dos últimos 50 anos, subiu para 114, depois que as equipes de resgate encontraram outros oito corpos, informou a agência oficial "Xinhua". Além disso, o tufão, oitavo do ano a atingir a China, deixou pelo menos 183 pessoas desaparecidas, o que supõe que o número de mortos pode seguir aumentando nos próximos dias. Apesar de sua força, o tufão parece ter causado menos danos materiais até o momento que os dois maiores de julho, o Bilis e o Kaemi, que deixaram no sul da China um trágico balanço de mais de 700 mortos e cerca de 100 milhões de afetados. Nas províncias litorâneas de Fujian e Zhejiang, que sofrem com a passagem de dezenas de tufões a cada ano, mais de 3,5 milhões de pessoas foram afetadas pelo Saomai. A próspera cidade portuária de Wenzhou, na província litorânea oriental de Zhejiang (primeira a sofrer os efeitos do tufão), foi a mais afetada, com pelo menos 81 mortos e 11 desaparecidos. Em Fujian, o número de mortes chegou a pelo menos 25, e as fortes chuvas e vendavais derrubaram praticamente todas as casas em algumas aldeias, como Baisheng, no município de Fuding. O tufão não causou danos apenas em áreas litorâneas, mas também na província interior de Jiangxi, onde foi reportada a morte de duas pessoas e a ruptura de seis pequenos açudes. O vice-primeiro-ministro chinês, Hui Liangyu, encarregado de supervisionar as tarefas de controle de inundações e secas, pediu às autoridades das áreas afetadas que considerem prioritária a segurança do povo e sigam trabalhando para reduzir ao máximo as perdas.