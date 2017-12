Tufão Saomai mata pelo menos cem pessoas na China O número de mortos deixado pelo tufão Saomai na China subiu para cerca de cem pessoas. O tufão, que está perdendo força nesta sexta-feira, foi reclassificado como tempestade tropical. A tempestade, que chegou a provocar ventos de mais de 200 km/h, é uma das mais fortes a atingir a região costeira de Zeijiang em 50 anos, de acordo com a imprensa chinesa. Embora tenha perdido força, o Saomai ainda pode provocar desabamentos e enchentes, segundo as autoridades chinesas. De acordo com os meios de comunicação oficiais, mais de 7 mil casas foram destruídas, deixando cerca de um milhão de pessoas desabrigadas. O fornecimento de energia elétrica e os serviços de comunicações na província costeira de Zeijiang foram interrompidos. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram retiradas de suas casas na região antes da chegada do Saomai ao país. Neste ano, a China já foi atingida por oito fortes tufões, incluindo o Saomai. Antes, o Saomai, que recebeu o nome dado ao planeta Vênus em vietnamita, já havia castigado a Ilha de Taiwan.