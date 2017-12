Tufão Saomai se aproxima da China; 466 mil são evacuados Cerca de 466 mil pessoas foram evacuadas no litoral sul da China (266 mil na província de Fujian e 200 mil na de Zhejiang) devido à ameaça do tufão Saomai, o oitavo a chegar ao país este ano, informou a imprensa oficial. O tufão aumentou sua força nas últimas horas e é extremamente potente, segundo os meteorologistas chineses. Eles prevêem a sua chegada à costa do país na tarde desta quinta-feira. Saomai, nome dado pelos vietnamitas ao planeta Vênus, se movimenta a uma velocidade de 30 km/h, com ventos acima de 216 km/h, mais fortes que os dos tufões Bilis e Kaemi que, em julho, causaram a morte de mais de 600 pessoas no sul da China. Em Hong Kong, também no litoral sul, os vôos ligando a ex-colônia a Taiwan foram adiados ou suspensos. A ilha fica em frente a Fujian. Imediatamente após o Saomai chegará outro tufão, o Bopha. Há risco de os dois se unirem, o que poderia trazer graves conseqüências, segundo os meteorologistas.