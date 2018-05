Tufão Sepat deixa 15 mortos na China Pelo menos 15 pessoas foram mortas ontem, na China, pela ação do tufão Sepat, que atingiu o país durante a manhã, vindo de Taiwan. A primeira província afetada foi a de Fujian, no sul do país, onde duas pessoas morreram depois de serem atingidas por um deslizamento de terra. Na província de Zhejiang, ao leste, um tornado gerado pelo tufão matou pelo menos 13 pessoas e deixou outras seis feridas. Ao final do dia, o tufão já havia perdido força e se transformado em uma tempestade tropical. O governo chinês havia retirado mais de 900 mil pessoas das áreas que seriam afetadas.