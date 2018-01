Tufão Xangsane faz 20 mortos na capital das Filipinas A cidade de Manila se encontra praticamente devastada após a passagem na quinta-feira do tufão Xangsane, que causou pelo menos 20 mortes nas Filipinas, segundo o prefeito da cidade, Joselito Atienza. "É uma das piores desastres em Manila", disse Atienza. A prefeitura de Manila declarou estado de calamidade por causa do Xangsane, que é chamado nas Filipinas de Milenyo. O fenômeno também arrasou a parte norte do arquipélago antes de seguir rumo ao Vietnã. Manila amanheceu com ruas e avenidas inundadas e com cerca de 100 árvores derrubadas pelas fortes chuvas e ventos de até 150 km/h. A paisagem se repete em quase toda a região metropolitana. A eletricidade ainda não foi restabelecida na maioria das áreas. Em Makati, distrito financeiro da capital, os funcionários da prefeitura têm muito trabalho para limpar as ruas. A Bolsa de Valores não abriu suas portas pelo segundo dia consecutivo, assim como escritórios governamentais e escolas. O blecaute provocado pela força dos ventos e os fortes chuvas se mantém, afetando cerca de 40 milhões de pessoas na ilha de Luzon, onde fica Manila. As províncias mais afetadas são Quezon e Albay, onde as autoridades também decretaram estado de calamidade. O Escritório de Defesa Civil informou que o número de pessoas afetadas pelo tufão chega a 60.820. Os prejuízos totalizam US$ 2,66 milhões. Em relação ao número de mortes, os números variam entre 16 e 18.