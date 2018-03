Tufões matam 60 pessoas e deixam estragos na região Após deixar cinco mortos em sua passagem por Taiwan, o tufão Krosa chegou ontem à China com ventos de até 126 km/h, obrigando 1,4 milhão de pessoas a deixar o litoral sudeste do país. Já no Vietnã, o quinto tufão que atingiu o país este ano já provocou a morte de 55 pessoas. Segundo a comissão de prevenção de tempestades do governo local, pelo menos 19 pessoas estavam desaparecidas desde a última quarta-feira, quando o Lekima atingiu as províncias centrais do Vietnã, interrompendo o fornecimento de energia e bloqueando as estradas.