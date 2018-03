Túmulo em Tóquio pode custar até US$ 87 mil Se já é muito caro viver no Japão, morrer, então, nem se fala. Covas colocadas à venda em Tóquio atingem o preço de até 10,3 milhões de ienes (US$ 86,8 mil) cada. Hoje, a prefeitura da capital japonesa começou a receber propostas de interessados em adquirir 50 novas vagas no Cemitério Aoyama. É a primeira vez em 43 anos que o município comercializa novos espaços, que vão de 1,6 metro quadrado a 3,65 metros quadrados.