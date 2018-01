Túmulos de judeus são pichados na França Sessenta túmulos de judeus foram pichados com mensagens anti-semitas na noite desta segunda-feira em Lion, no sul da França. É o terceiro ataque a cemitérios judeus no país este ano. Suásticas e inscrições com o nome de Adolf Hitler foram pintadas nas lápides do cemitério de la Mouche, que já havia sido alvo de skinheads em 1992. Além dos túmulos, um monumento aos soldados judeus da II Guerra Mundial também foi pichado. ?Como é possível que depois do Holocausto alguém possa, mesmo assim, atacar os judeus, inclusive os que já morreram, pela simples razão de serem judeus??, questionou o principal rabino da cidade, Richard Wertenschlag. Apesar de uma série de medidas do governo, os ataques anti-semitas têm aumentado na França nos últimos anos. Muitas vezes atitudes desse tipo coincidem com o crescimento da tensão entre israelenses e palestinos.