Túmulos islâmicos são profanados na Argentina Entre 90 e 150 túmulos do cemitério islâmico de La Tablada foram profanados na madrugada deste domingo, segundo denúncias da comunidade muçulmana na Argentina. O ataque foi descoberto por um funcionário que encontrou dezenas de lápides de mármore e túmulos danificados. A polícia garantiu que o túmulo do filho do ex-presidente Carlos Menem, que é vigiado 24 horas por dia, não foi profanado. Ninguém assumiu a autoria do atentado.