Túmulos judaicos são violados em cemitério de Roma Dezenas de túmulos judaicos foram violados em um ataque durante a madrugada em um cemitério de Roma, na mais recente demonstração de anti-semitismo na Itália, causando condenações nesta quinta-feira por parte de políticos preocupados com uma aparente onda de violência contra os judeus na Europa. Os vândalos quebraram lápides, arrancaram estrelas de Davi decorativas e destruíram textos em hebraico gravados em túmulos da seção judaica do cemitério romano de Verano. Ao todo, 34 túmulos foram atingidos. De acordo com a polícia, aparentemente foram utilizados clavas e barras de ferro para quebrar as pedras. A destruição, ocorrida na noite de quarta-feira quando o cemitério estava fechado, foi descoberta hoje por um visitante.