Tumulto deixa pelo menos 47 mortos em Bangladesh Pelo menos 47 pessoas morreram e milhares ficaram feridas na manhã deste domingo em Gaibanda, a 192 km ao norte de Daca, capital de Bangladesh. Das vítimas, 33 morrem no local e o restante a caminho do hospital. O incidente aconteceu quando cerca de 10 mil pessoas esperavam a distribuição de roupas que seriam doadas por um empresário. Testemunhas disseram que na tentativa de entrar a força na casa uma parede e um portão não resistiram e caíram sobre as pessoas. A maioria dos mortos é de mulheres e crianças.