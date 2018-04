Tumulto durante jogo de futebol deixa sete mortos no Quênia

Incidente ocorreu no Estádio Nacional de Nyayo, em Nairóbi.

Um tumulto ocorrido entre torcedores durante uma partida de futebol deixou pelo menos sete mortos neste sábado em Nairóbi, capital do Quênia.

A confusão foi causada por um grupo de pessoas sem ingressos que se aglomerava do lado de fora do Estádio Nacional de Nyayo. Os torcedores tentaram forçar a entrada no local e acabaram derrubando um portão.

"Alguns caíram e foram pisoteados por outros torcedores", disse o dirigente da liga queniana de futebol (KFL, sigla em inglês) Frank Okoth, em entrevista ao canal de televisão Supersport.

Segundo a polícia, seis das vítimas morreram no estádio, enquanto uma morreu no hospital.

O jogo, válido pelo campeonato nacional do país, era entre dois dos mais tradicionais times quenianos, o Gor Mahia and o AFC Leopards. A partida foi suspensa temporariamente, mas depois foi retomada, terminando com a vitória do Gor Mahia por 1 a 0. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.