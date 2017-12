Tumulto em escola mata seis jovens na China Seis estudantes morreram e 90 ficaram feridos, onze deles em estado grave, em conseqüência de um tumulto numa escola da província oriental de Jiangxi, na China. O fato ocorreu na noite deste sábado, quando centenas de estudantes do primeiro grau de uma escola de ensino médio do distrito de Duchang, da cidade de Jiujiang, se aglomeraram para deixar o local e caíram numa escada. Cinco meninos e uma menina entre doze e treze anos morreram, em conseqüência da queda. Um estudante que testemunhou o tumulto afirmou que o acidente aconteceu porque uma criança se agachou para amarrar seus sapatos na escada entre o primeiro e o segundo andares do prédio de três pavimentos. Segundo outra aluna, cerca de cem estudantes caíram uns em cima dos outros durante o tumulto, que aconteceu quando os professores estavam corrigindo provas em um escritório do colégio. De acordo com as primeiras investigações, a escola possui mais que os 1.600 alunos permitidos, e o diretor do instituto foi detido pelas autoridades locais. As famílias das vítimas fatais receberão US$ 2.500 de indenização cada pelo acidente, que fez crescer a preocupação no país pela segurança nas escolas primárias e de ensino médio.