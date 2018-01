Tumulto em estádio mata ao menos 42 e fere 50 no Iemên Pelo menos 42 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas em uma fuga precipitada ocorrida nesta terça-feira em um estádio no sul do Iêmen, onde o presidente iemenita, Ali Abdullah Saleh, pronunciava um discurso como parte de sua campanha pela reeleição, informou a agência de notícias Saba. O diretor da agência iemenita, Abdelkarim Shugaa, assinalou a possibilidade de o número de vítimas mortais aumentar devido ao grave estado de vários dos feridos. A maior parte das vítimas é composta por crianças e adolescentes que assistiam aos comícios pré-eleitorais. O tumulto ocorreu quando Saleh, candidato do Partido do Congresso Popular (CP) à presidência nas próximas eleições, pronunciava um discurso perante dezenas de milhares de pessoas no estádio da província de Ibb, cerca de 170 quilômetros ao sul de Sanaa. Pelo menos 100 mil pessoas estavam no estádio quando aconteceu a fuga precipitada, segundo televisões árabes. De acordo com fontes nas forças locais de segurança, a tragédia foi provocada por superlotação e pela ausência de sinais claros de saída do estádio. Aparentemente, uma multidão que tentava sair do local começou a correr na direção de pessoas que entravam. Não se sabe o que provocou o início do corre-corre. A visita de Saleh a Ibb faz parte de suas viagens por várias províncias do país em meio à campanha eleitoral para o pleito do próximo dia 20.