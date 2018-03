Tumulto em festa infantil mata 20 crianças na Tanzânia

Funcionários do governo informaram que uma fuga precipitada de uma casa de festas infantis deixou pelo menos 20 crianças mortas no centro da Tanzânia, nesta quarta-feira, 2. Segundo o comandante da polícia local Daudi Siasa, 50 crianças ficaram feridas. Realizados durante o dia, esses eventos para crianças dançarem haviam sido proibidos no país, mas ocorrem ocasionalmente. Segundo Siasa, havia o dobro de crianças que a permitido para o local, na cidade de Tabora. Todas as crianças tinham entre cinco e 13 anos. Não se sabia qual teria sido a causa do corre-corre. O evento da quarta-feira comemorava o fim do mês sagrado do Ramadã, na cidade de maioria muçulmana. O presidente Jakaya Kikwete enviou condolências às famílias das crianças e enviou um alto membro do governo para investigar o caso.