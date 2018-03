Tumulto em festival religioso hindu deixa 18 mortos na Índia

Uma passarela superlotada não aguentou e a grade desabou, fazendo muitas pessoas escorregarem pelas escadas, provocando o tumulto, disse um alto oficial do governo do Estado à Reuters, pedindo anonimato.

"Posso confirmar que 18 pessoas morreram e 13 ficaram feridas", disse o oficial.

Uma vez a cada 12 anos, dezenas de milhões de peregrinos de toda a Índia partem para a pequena cidade do norte do país para participar do festival Kumbh Mela Maha no ponto onde os rios Ganges e Yamuna encontram um terceiro rio mítico.

Nos dois meses desde o início do festival, em janeiro, as autoridades acreditam que mais de 100 milhões de pessoas terão passado por uma cidade temporária que cobre uma área maior do que Atenas, em uma larga margem do rio.

Homens sagrados do hinduísmo e peregrinos se banham no Ganges para se livrar dos pecados. Domingo foi considerado o dia mais auspicioso do festival.

O primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh, ficou chocado com a tragédia e prometeu ajuda financeira às famílias dos mortos.

(Reportagem de Sharat Pradhan)