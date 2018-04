Tumulto em festival religioso na Índia deixa 102 mortos

"Recuperamos 102 corpos e o trabalho de resgate está quase concluído", afirmou. A área estava tomada por peregrinos e o tumulto ocorreu cerca de 80 km a nordeste do templo, disse Kumar. O festival anual de dois meses atrai milhões de pessoas ao afastado templo da divindade hindu Ayyappan. A cerimônia de sexta-feira marcava o fim do festival e estimados 150 mil devotos caminhavam pelas trilhas das encostas densamente arborizadas onde o tumulto ocorreu, disse Thomas Isaac, ministro de Finanças do estado.

"As pessoas saíram correndo colina abaixo e vimos umas caindo sobre as outras e sendo pisoteadas. Tudo aconteceu em segundos", disse Manoj Kutty, 33, que voltava do templo de Sabarimala. As informações são da Associated Press.