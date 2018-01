Tumulto em show de Eminem deixa 45 feridos Uma correria generalizada, durante um show do cantor norte-americano Eminem na cidade de Glasgow, na Escócia, deixou 45 pessoas feridas na noite deste sábado. O incidente ocorreu 20 minutos após a entrada do rapper no palco, durante o festival "Gig on the green". O espetáculo foi interrompido durante 30 minutos para permitir que a polícia e os agentes de segurança retirassem os feridos. A maioria das vítimas foi atendida no local, mas sete feridos foram hospitalizados.