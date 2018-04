Tumulto em show na Indonésia deixa 10 mortos Dez pessoas morreram pisoteadas durante tumulto ao final de um show de rock na província de Java do Oeste, na Indonésia, informou a polícia local. Centenas de pessoas, na maior parte adolescentes, lotaram um auditório na cidade de Bandung para assistir ao concerto de uma banda local de punk rock no sábado à noite. O chefe da polícia local, Bambang Suparsono, afirmou que aparentemente um empurra-empurra ao final da apresentação da banda causou correria para a saída do local. Pessoas que caíram em meio à agitação na saída foram pisoteadas pela multidão e morreram. Dezenas ficaram machucadas, além dos dez mortos. A polícia informou também que houve distribuição gratuita de bebidas alcoólicas durante o show, o que pode ter contribuído para a confusão. Os organizadores do show foram encaminhados para a polícia para depoimentos.