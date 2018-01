Tumulto religioso deixa mais de 50 mortos e 200 feridos Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 200 foram gravemente feridas numa série de tumultos de rua na cidade de Kaduna, no norte da Nigéria. Muitas foram esfaqueadas, espancadas ou queimadas até a morte. Os tumultos começaram com um protesto de integrantes da maioria muçulmana contra um artigo publicado pelo jornal ThisDay sobre o concurso de Miss Nigéria, realizado no último dia 7. O artigo disse que as concorrentes eram tão bonitas que até mesmo o profeta Maomé, fundador do Islã, se casaria com uma delas. Segundo o presidente da Cruz Vermelha nigeriana, Emmanuel Ijewere, quatro igrejas católicas foram incendiadas na cidade, assim como algumas residências. A sede do ThisDay foi saqueada e incendiada.