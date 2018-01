Túnel de contrabando de arma desaba e soterra seis palestinos Um túnel usado para contrabandear armas do Egito para a Faixa de Gaza desabou na noite de quinta-feira, soterrando seis palestinos. O acidente só foi descoberto hoje. O túnel ficava a poucos metros da fronteira com o Egito no bairro de a-Salem, no acampamento de refugiados de Rafah. Palestinos pediram permissão para realizar os resgates na área, que fica próxima a um posto de Israel e fora dos limites palestinos. Escavadoras e ambulâncias esperam o OK do exército para começar a busca de sobreviventes.