Túnel desaba em Gaza e vários ficam soterrados Um túnel usado por contrabandistas de armas palestinos, construído ao longo da fronteira com o Egito, desabou nesta quinta-feira. Várias pessoas ficaram soterradas, disseram militares palestinos e israelenses. De acordo com um militar israelense, o túnel desabou enquanto palestinos escavavam em direção a um posto do exército de Israel perto de Rafah. Oficiais palestinos disseram que o túnel desmoronou devido a fortes chuvas que caíram durante a noite.