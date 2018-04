Túnel para resgatar mineiros deve ser concluído no sábado, diz ministro

O ministro da Mineração do Chile, Lawrence Goldborne, disse que um dos túneis que está sendo cavado para resgatar os 33 mineradores soterrados no norte do país deve ser concluído neste sábado.

Segundo ele, nesta quinta-feira, a perfuradora T-130 já estava a menos de cem metros do local onde estão os homens, presos a cerca de 700 metros de profundidade desde agosto.

Um time de bombeiros, especialistas em resgate e médicos da marinha, que serão transportados para dentro da mina, já começaram a ensaiar a operação.

Familiares dos mineiros, que estão acampados em San José nos últimos dois meses, estão preparando uma festa para comemorar o resgate. Jornalistas de todo o mundo deve cobrir o evento.