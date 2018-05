Túnis arquiva caso que iniciou levante Um tribunal tunisiano arquivou ontem as acusações contra uma policial cuja disputa com um vendedor de frutas causou a série de sublevações que varreu o mundo árabe. O caso contra Fedia Hamdi foi encerrado após a família do vendedor retirar a queixa. A família diz que agiu em um gesto de tolerância e em um esforço para curar as feridas da revolta nos últimos meses na Tunísia.