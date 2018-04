Tunísia adia primeira reunião ministerial de novo governo de unidade

TÚNIS - O governo de unidade nacional da Tunísia, nomeado na segunda-feira e já estremecido após a saída de quatro ministros, adiou para a quinta-feira sua primeira reunião ministerial, que estava prevista para esta quarta, 19, de acordo com o jornal espanhol El País.

O anúncio foi feito pelo novo ministro de Desenvolvimento Rural, Nejib Chebbi. O primeiro-ministro Mohhamed Ghannouchi, que deixou o partido governista na terça, vai se reunir com a União Geral dos Trabalhadores da Tunísia (UGTT). O sindicato rejeitou a formação do novo executivo e tem ligações com três dos ministros que renunciaram.

Ghannouchi negociará com chefes da UGTT e com líderes da oposição. A permanência de membros dos partidos da oposição no governo dependerá do resultado das conversas entre o premiê e o sindicato.

Os três ministros que deixaram o governo parecem se recusar a retomar seus cargos. Um quarto ministro deixou a administração na terça, mas ele não é ligado à central sindical.

A Tunísia vive momentos de tensão política devido às revoltas populares que derrubaram o presidente Zine El Abidine Ben Ali, no poder há mais de 20 anos. Com Ben Ali, considerado um ditador, fora do poder, a oposição pede abertura democrática e a convocação de eleições.

Ghannouchi tenta conter a onda de violência que tomou conta das ruas da capital, Túnis, na última semana e tem incluído membros da oposição no gabinete ministerial. Os opositores, porém, consideram as medidas insuficientes e falsas.