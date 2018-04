Tunísia detém suspeito de ataque a consulado dos EUA O governo da Tunísia informou nesta quarta-feira que deteve um homem de 28 anos, tunisiano, suspeito de ter participado do ataque que ocorreu na noite de 11 de setembro deste ano contra o Consulado dos Estados Unidos em Benghazi, no leste da Líbia. No ataque foram mortos quatro diplomatas norte-americanos, entre eles o embaixador dos EUA na Líbia, Christopher Stevens. O Ministério do Interior da Tunísia disse que o suspeito, Ali Harzi, está detido em Túnis, informou a Associated Press.