Tunísia emite mandado de prisão contra ex-presidente

Chebbi disse ainda que 71 prisioneiros morreram durante os protestos antes e após a queda do presidente. Entre esses, 48 presos morreram em um incêndio em Monastir, um dia após a saída de Ben Ali.

Protestos

A polícia reprimiu novos protestos hoje contra o governo interino. Os manifestantes pedem a saída dos membros do governo que faziam parte do regime anterior. Os confrontos ocorreram em frente ao escritório do primeiro-ministro, que está no cargo desde 1999. A agência estatal TAP afirmou que devem ser anunciadas mudanças no governo interino hoje. O primeiro-ministro deve substituir cinco ministros que pediram demissão. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.