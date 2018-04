Tunísia forma governo de transição e prepara eleições O primeiro-ministro da Tunísia, Mohammed Ghannouchi, anunciou hoje a formação de um governo de transição no país. A administração irá preparar a eleição geral, após a queda do ditador Zine El Abidine Ben Ali na semana passada. Ghannouchi seguirá como chefe do novo governo, que inclui três líderes da oposição e acaba com o Ministério da Informação.