Tunísia oficializa deposição do presidente O presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, foi oficialmente deposto, decidiu o Conselho Constitucional neste sábado, em decreto publicado pela agência oficial de notícias TAP. O conselho declarou o presidente do Parlamento, Foued Mebazaa, o novo presidente interino do país, descartando qualquer retorno ao poder de Zine El Abidine Ben Ali. As informações são da Dow Jones.