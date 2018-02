Tunisiano identificado como líder em atentado de Madri Uma corte espanhola identificou um tunisiano como líder dos suspeitos de promover os atentados contra o sistema ferroviário de Madri no mês passado e revelou que ele fez campanha para levar a "guerra santa" à Espanha. Documentos da corte, divulgados nesta quinta-feira, acusam Sarhane ben Abdelmajid Fakhet de ter "liderado e coordenado as pessoas supostamente implicadas" nos ataques. Existem mandados internacionais de prisão pendentes contra Fakhet e outros cinco suspeitos foragidos. Entretanto, os documentos não sugerem que ele tenha sido o principal organizador dos atentados de 11 de março contra Madri, nos quais pelo menos 191 pessoas morreram e mais de 1.800 ficaram feridas. Os documentos trazem poucos detalhes sobre a suposta participação de Fakhet nos atentados. A polícia informou acreditar que alguns dos líderes dos atentados já estão entre as 19 pessoas detidas no decorrer das investigações. Quatorze suspeitos já foram indiciados - seis deles por homicídio em massa. De acordo com os documentos da corte, Fakhet, de 35 anos, era um defensor ativo da "guerra santa" e em meados de 2003 mostrava sinais de que estaria preparando algum ato violento dentro da Espanha - especificamente na região de Madri - "como uma demonstração da guerra santa".