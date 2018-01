Tunisiano joga o carro contra a Embaixada dos EUA Um tunisiano jogou o carro de encontro ao muro que cerca a Embaixada dos Estados Unidos na capital no país. O motorista tivera um pedido de visto negado, segundo as autoridades. Apenas o motorista se feriu. Representantes dos EUA e autoridades tunisianas descreveram o incidente como tentativa de suicídio. O motorista foi capturado por guardas da Embaixada. Os ferimentos que sofreu são pouco graves, segundo as informações divulgadas. Ele foi identificado como Nabil ben Jaballah, de 39 anos, deportado dos EUA, onde vivia ilegalmente. Ele havia requisitado um visto para voltar aos EUA, onde a esposa ainda mora, mas teve o pedido recusado.