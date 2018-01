Tupou V é o novo Rei de Tonga O príncipe Tupouta fez nesta segunda o juramento para se tornar o novo Rei de Tonga, após a morte de seu pai, Taufa´ahau Tupou IV, na noite deste domingo, aos 88 anos. O ministro da Justiça, Tony Ford, indicou que o filho mais velho do falecido monarca, de 58 anos, se tornou o rei Taufa´ahau Tupou V, apesar de a cerimônia de coroação não ser realizada até o próximo ano, assim como estabelece a tradição do país. A pequena nação do Pacífico Sul, com uma população de pouco mais de 100 mil habitantes, já começou os preparativos para o funeral de Taufa´ahau Tupou IV, para o qual os edifícios serão envolvidos com tecidos nas cores negra e púrpura. O corpo de Taufa´ahau Tupou IV será trasladado na quarta-feira desde a Nova Zelândia, onde ele morreu, para a realização de seu funeral na próxima segunda-feira.