Turbulência deixa 45 feridos durante voo no Japão Quarenta e cinco pessoas ficaram feridas, pelo menos três com gravidade, depois que um Boeing 747 da Northwest Airlines entrou numa zona de turbulência durante um voo de Manila a Tóquio. Ambulâncias levaram os feridos para hospitais depois que o jato com 408 passageiros e 14 tripulantes pousou no Aeroporto Internacional de Narita, na periferia de Tóquio. Depois da parada, o avião seguiria para Los Angeles. "A última informação que temos é que 39 passageiros ficaram feridos, além de 6 membros da tripulação", disse Toshiaki Nohara, porta-voz da Autoridade do Aeroporto de Narita. "A pessoa à minha frente voou para o teto; a que estava atrás de mim caiu e parecia inconsciente", contou uma passageira. "Pensei que fosse morrer e meu corpo todo chacoalhou no ar", disse outro passageiro. "Dentro da cabine, todos estavam chorando alto", acrescentou. Um porta-voz da Northwest Airlines disse que a turbulência deve ter sido a causa do incidente e que ela ocorreu de 25 a 30 minutos antes do pouso, quando a luz dos cintos de segurança estava acesa. "Durante o voo, recebemos uma mensagem do piloto dizendo que duas ou três pessoas estavam feridas, mas o piloto provavelmente avaliou que um pouso de emergência não era necessário", afirmou o porta-voz. "É possível que as pessoas feridas não tivessem com seus cintos atados, caso contrário todas as 422 pessoas a bordo teriam se ferido." As informações são da Dow Jones.