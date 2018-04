Turbulência em Airbus australiano deixa 7 feridos

"A aeronave mais provavelmente encontrou o que é conhecido como uma turbulência convectiva, o que a levou a ganhar rapidamente 800 pés de altitude (244 metros), antes de retornar a sua altitude de cruzeiro de 38 mil pés (11,5 mil metros)", informou a empresa. Segundo um funcionário da Qantas, esse tipo de turbulência normalmente não é detectada pelos radares meteorológicos. A Qantas informou sobre o ocorrido ao Escritório de Segurança do Transporte Australiano, que investigará o caso. A companhia disse que não há razão para vincular a turbulência a outros incidentes recentes envolvendo modelos A330.

O modelo A330 é o mesmo do avião da Air France que caiu no Oceano Atlântico, no dia 31 de maio, quando fazia a rota Rio de Janeiro-Paris, com 228 pessoas a bordo. A causa do acidente ainda é investigada. As informações são da Dow Jones.