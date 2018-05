Turbulência em voo da Qantas deixa 7 feridos Sete passageiros foram tratados em razão de cortes e contusões depois que um superjumbo da companhia aérea australiana Qantas Airways enfrentou uma forte turbulência na rota entre Londres e Cingapura. O voo QF32 que levava 450 passageiros passou por uma turbulência no espaço aéreo da Índia no sábado, três horas antes de chegar a Cingapura, segundo a porta-voz da companhia, Sophia Connoly. "O aviso para colocação do cinto de segurança havia sido ligado, mas alguns passageiros ainda estavam se movendo de volta a seus assentos", disse.