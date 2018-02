Turbulência em voo de Washington a Tóquio fere 20

A autoridade policial do Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, Tetsuya Shinozuka, afirmou que muitos dos feridos estavam com hematomas, mas que ao menos uma pessoa pode ter quebrado a perna. Ele não forneceu mais detalhes sobre o incidente.

O porta-voz da United Airlines, Mike Trevino, em Chicago, disse que com 13 horas de voo, quase na metade da viagem, o piloto alertou os passageiros para colocarem os cintos de segurança. Pouco tempo depois, o avião "passou por turbulência moderada".

Ele se recusou a comentar sobre os feridos, mas afirmou que a companhia aérea está cooperando com as autoridades de saúde. O Boeing 747, com 263 pessoas a bordo, pousou na capital japonesa dentro do horário previsto neste sábado. As informações são da Associated Press.