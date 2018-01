Turco seqüestrado no Afeganistão é encontrado morto O corpo do engenheiro turco Eyup Orel, seqüestrado ontem no Afeganistão junto com seu motorista e seu intérprete por uma bando de homens armados, foi encontrado nesta quarta-feira na parte leste do país. Orel foi o segundo engenheiro turco assassinado no Afeganistão neste ano. Seu corpo foi encontrado pelas forças de segurança, com seis ou sete tiros na cabeça e nas costas. O motorista e o intérprete foram libertados sem ferimentos graves antes do amanhecer.