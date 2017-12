Turcomenistão: oposição reclama que exilados não retornam Representantes da oposição turcomana denunciaram nesta sexta-feira que as autoridades do Turcomenistão impedem seu retorno do exílio após a súbita morte do presidente da República, Saparmurat Niyazov. "O assunto-chave é o retorno da oposição, mas o Governo do Turcomenistão o impede", disse Bater Mujamedov, que se identifica como representante da oposição unificada, segundo a agência russa Interfax. Mujamedov denunciou que as novas autoridades turcomanas fecharam as fronteiras do país e a administração do aeroporto de Achkabad, a capital, negou a permissão de aterrissagem de um avião charter que decolaria da Suécia, com uma escala na Rússia. "A companhia de aviação, responsável pelo vôo charter, negociou com as autoridades do aeroporto de Achkabad, mas recebeu a explicação de que (no país) regem a proibição para a navegação aérea e uma advertência de que os aviões que a violarem serão abatidos", Ressaltou. Mujamedov acrescentou que os líderes da oposição ao regime ditatorial de Niyazov têm intenção de se reunir em um país europeu e que esperam "contar com o respaldo da comunidade internacional". O opositor insistiu em que "o não-retorno da oposição ao Turcomenistão significa a manutenção do rumo de Niyazov", que durante 21 anos governou com mão de ferro o país, com grandes recursos energéticos. O representante da oposição também colocou em dúvida a versão oficial das causas da morte do "pai de todos os turcomanos", e presidente vitalício do Turcomenistão.