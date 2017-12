Turcomenistão terá eleição presidencial em fevereiro A Assembléia Popular do Turcomenistão, o principal órgão de poder legislativo do país centro-asiático, decidiu nesta sexta-feira que as eleições presidenciais extraordinárias serão realizadas em 11 de fevereiro. A decisão, segundo a agência russa "Interfax", foi adotada na reunião da Assembléia Popular convocada com caráter de urgência após a morte, na quinta-feira passada, do presidente do Turcomenistão, Saparmurat Niyazov, que governou a república com mão de ferro durante 21 anos. A Assembléia Popular é integrada por 2.507 delegados, entre eles membros do governo, deputados do Parlamento, diretores de jornais, funcionários locais e representantes de organizações sociais. Todos eles são designados pelo chefe do Estado.