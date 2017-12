Turcos enfrentam polícia em protesto nas ruas de Istambul Centenas de manifestantes arremessaram pedras e bombas incendiárias contra a polícia, quando a passeata tentou chegar ao centro de conferências onde a liderança da Otan está reunida, em Istambul. Policiais usaram gás lacrimogêneo e canhões de água para deter a multidão. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Os embates tiveram lugar em dois bairros a cerca de 3 quilômetros da área fortificada no centro da cidade, onde os líderes da aliança militar se reúnem. Entre os participantes da reunião estão o presidente dos EUA, George W. Bush, o premier britânico Tony Blair e o presidente da França, Jacques Chirac. Uma bomba sonora disparou em frente ao edifício usado pelo Ministério da Defesa em Ancara, quebrando algumas janelas. Bombas sonoras produzem um som alto e uma onda de choque, mas geralmente deixam poucos danos. No confronto em Istambul, 26 policiais ficaram feridos, de acordo com o chefe de polícia Celalettin Cerrah. Cerca de 20 civis também se machucaram. No protesto mais violento, no bairro de Okmeydani, cerca de 2.000 manifestantes viraram carros e jogaram bombas incendiárias contra a polícia.