Turismo no Caribe deve escapar de impacto, estima ONU A indústria do turismo no Haiti e no Caribe não deve sofrer impactos de longo prazo por causa do terremoto que atingiu a capital haitiana, Porto Príncipe, na terça-feira passada. A estimativa foi divulgada hoje pela Organização do Turismo Mundial das Nações Unidas, em Madri.