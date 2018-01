Turista brasileiro desaparece na Austrália O Consulado Geral do Brasil em Sidney está acompanhando o caso do turista brasileiro Guilherme Nobre Andrade, de 24 anos, que desapareceu na segunda-feira num parque ecológico na região do monte Bartle Frere, no Estado de Queensland, na Austrália. Segundo informações do Itamaraty, o consulado está em contato permanente com a polícia australiana, que está fazendo as buscas por terra e com a ajuda de helicópteros do Exército. Segundo o relato da polícia, Guilherme e um amigo polonês faziam um passeio a pé pela região, que fica a 60 quilômetros ao sul da cidade de Cairns. No final da tarde, o amigo teria voltado para o hotel, enquanto Guilherme teria preferido permanecer mais algum tempo no topo do monte para apreciar o pôr-do-sol.